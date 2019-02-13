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Kağıthane'de borcunu ödeyemeyen müşteri, banka müdürünü silahla yaraladı

Kağıthane’de bulunan bir bankanın müdürüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda banka müdürü ayağından yaralanırken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

  • İHA
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Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 09.00 sıralarında Adem E. isimli banka müdürü çalıştığı şubeyi açarak içeri girdi. Banka müdürünün içeri girdiğini gören şüpheli harekete geçti. Yanında bulundurduğu silahıyla bankaya giren şüpheli rastgele ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri banka müdürü Adem E.’nin ayağına isabet etti. Bu esnada bankada çalışan güvenlik personeli şüpheliye müdahale etmek istedi. Güvenlik personelinin üstüne geldiğini gören şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
 
Bankada görevli güvenlik personelinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan banka müdürü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bankanın müşterisi olduğu ancak borcunu ödeyemediği için banka tarafından yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.

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