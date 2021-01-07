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Yaşam

Boş binada kumar oynayan 6 kişiye 20 bin lira ceza

Tunceli'de kaba inşaatı yeni biten boş binada kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 6 kişiye, 20 bin 300 lira ceza kesildi. Masa üzerinde bulunan oyun kağıtları, zar ve bir miktar paraya ise el koyuldu.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 14:41 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 14:41
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaatı yeni tamamlanan ancak kimsenin oturmadığı binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Binaya yapılan operasyonda 4 kişi, dairede kumar oynarken yakalandı. Masa üzerinde bulunan oyun kağıtları, zar ve bir miktar paraya ise el koyuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 bin lira, 2 kişiye de 'sosyal mesafeyi ihlal etmek'ten 6 bin 300 lira olmak üzere toplam 20 bin 300 lira ceza kesildi.

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