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Yaşam

Boşanma aşamasındaki eşine ve iş arkadaşına bıçakla saldırdı: Hayati tehlikeleri sürüyor

Konya'da Bahattin K., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Naciye K. ile iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 09:16 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 09:16
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Olay, saat 20.00 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Bahattin K., bisküvi fabrikasında çalışan boşanma aşamasındaki eşi Naciye K.'nin, iş arkadaşı Şenol D. ile fabrikadan çıkıp kent merkezine geldiğini görünce takip etti. Ardından Şenol D.'nin kullandığı 70 ET 662 plakalı aracı durdurdu. Bahattin K. çıkan kavgada eşi Naciye K. ve arkadaşı Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Polis, kaçan Bahattin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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