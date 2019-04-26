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Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar'a turist akını

Siirt'teki Botan Vadisi manzaralı delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar'a turist akını yaşanıyor. Bölgede oluşan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Rasıl Hacar'a gelenler, delikli taşta çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

  • DHA
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Siirt'in tarihi mekanlarından delikli taş olarak bilenen kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Rasıl Hacar'da baharın gelmesi ile birlikte ziyaretçi hareketliliği yaşandı. Bir süre önce bakımsızlıktan dolayı gidilemeyen Rasıl Hacar'da Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt İl Özel İdaresi 1 milyon 156 bin lira desteğiyle restorasyonunun yapılması turizm merkezi haline geldi.
 
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Rasıl Hacar'ın Siirt'in önemli turizm alanı olduğunu ifade ederek, "Daha önce burası atıl durumdaydı. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla burayı modern bir hale getirdik. Burası Botan Vadisi'ne hakim olan bir yerimizdir. Son zamanlarda ziyaretçi sayısında artış yaşandığını görüyoruz bu da bizim için önemli bir gelişmedir" dedi.
 
Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar'a görmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 350 metre yükseklikte hatıra fotoğraflı çektirmenin keyfini çıkarıyorlar. Batman, Van, Diyarbakır'ın yanı sıra Fransa'dan gelen ziyaretçiler, Rasıl Hacar'ın görülmesi gereken bir yer olduğunu aktardı.
 
FRANSA'DAN GELEN 45 KADIN, RASIL HACAR'A HAYRAN KALDI 
 
46 yıldır Fransa´da yaşadığını anlatan aslen Iğdırlı, Aliye Hekim, düzenlenen tur programıyla buraya geldiğini söyledi. Bölgeyi ziyaret etmeye karar verdiğinde çevredekilerin buralara gitmemesi konusunda yapılan uyarılara aldır etmediğini söyledi. Hekim, "46 yıldır Fransa´da yaşıyorum. Ancak aslen Iğdırlıyım, ülkemi çok seviyorum buraların hasreti içerisinde yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler ile buralara gelmeye çalışıyoruz. Mardin, Batman, Van gibi birçok ili gezdik son olarak Siirt´e geldik ve burada gördüğüm manzara beni şok etti. Buraları daha önce bir tek televizyonlarda görüyorduk. Ancak şimdi geldik kendi gözlerimiz ile gördük. Fransa´da ailem bana oralara gitme çok tehlikelidir dediler. Anca ben ve arkadaşlarımız aldırış etmedik 45 kadınla buraya geldik ve geziyoruz. Buralar cennettir" dedi.

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