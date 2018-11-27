Botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde görevli sahil güvenlik botu, denizde düzensiz göçmenlerin kaçış hareketliliğini tespit etmesi üzerine hareket etti.

Bir süre takip edilen düzensiz göçmenlerin içinde oldukları lastik bot, ikazlara rağmen kaçışını sürdürmesi üzerine durdurma aparatı ile durduruldu.

Aralarında kadınların da olduğu Somali ve Vietnam uyruklu 22 düzensiz göçmenle, göçmen kaçakçısı Ukrayna uyruklu 1 kişi yakalandı.

Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, göçmen kaçakçısının ise gözaltında işlemleri sürüyor.