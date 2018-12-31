Botları sürüklenen göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Ayvacık ilçesi Babakale Burnu önlerinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası geçiş yapmak isteyen bir grup göçmen, lastik botla denize açıldı.

Kısa süre sonra lastik botun motorunda arıza meydana geldi.

Sürüklenmeye başlayan bot içindeki göçmenler paniğe kapıldı.

Bu sırada bottakilerden biri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 15'i erkek, 9'u kadın ve 23'ü çocuk olmak üzere 44 Afganistan, 2 İran ve 1 Pakistan uyruklu toplam 47 göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.