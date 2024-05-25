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Yaşam

Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun başını son kez okşadı

Adana'da sulama kanalında elini yıkarken suya düşüp akıntıda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Evladını kaybeden acılı anne, çocuğunun cesedini kucağına alıp başını okşayarak gözyaşlarına boğuldu.

IHA25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
Bu acıya yürek dayanmaz! Oğlunun başını son kez okşadı
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Olay, 24 Mayıs günü akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper Bingül (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren genç, sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper B.'nin suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi. Bu sırada vatandaşların kurtarmaya çalıştığı sırada Burak Alper Bingül akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

Su içerisinde kaybolan Burak Alper'in ailesi sabaha kadar kanalda arama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde sualtına bağlı kurbağa adamlar bölgeye gelerek gencin cansız bedenini buldu. Düştüğü yerin 2 kilometre uzağında sulama kanalının kapaklarında bulunan Burak Alper'in cesedi kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı.

"EVLADININ SON KEZ BAŞINI OKŞADI"

Acılı anne Sibel Bingül, sulama kanalında hayatını kaybeden evladının başında gözyaşlarına boğuldu. Anne Bingül, evladının cansız bedenini kucağına alarak başını okşayarak acısını yaşadı. Yapılan incelemelerinin ardından Burak Alper'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen gencin dayısı Necim Bingül yetkililerin olay yerine geç geldiğini öne sürerek ateş püskürdü. Necim Bingül, "Benim yeğenim akşam 19.00'da burada suya kapılıyor. Anında polis ve jandarmaya bilgi verildi. Ancak 9 gibi buraya geldiler. Jandarma bir iki tur atmış. Ben Mardin'den yola çıkarak geldim, cenazemi buldum. Savcı mı veya polisin ihmali. Muhtemelen savcının ihmali, savcı emir vermeye kadar kimse olay yerini terk edemez" dedi.

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