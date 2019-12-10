‘Bu dava çerez’ dedi, 100 bin lira dolandırdı Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na avukat gibi girerek cübbeyle duruşmaları gezen D.G.B’nin (30) iddiaya göre ‘bu dava benim için çerez’ diyerek güvenini kazandığı kadını 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.