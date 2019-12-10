‘Bu dava çerez’ dedi, 100 bin lira dolandırdı
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na avukat gibi girerek cübbeyle duruşmaları gezen D.G.B’nin (30) iddiaya göre ‘bu dava benim için çerez’ diyerek güvenini kazandığı kadını 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından D.G.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sahte avukatlık olayı ayrıntıları ile anlatıldı. Sahte kadın avukat hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan sahte avukatın adliye önünde cübbeli fotoğrafları ortaya çıktı. D.G.B, soruşturma kapsamında 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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