20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9488
  • 6,6316
  • 245.104
  • 94.448
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bu halıya paha biçilemiyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde paha biçilemeyen halı köylüler tarafından devlete teslim edilecek.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmanlı’dan önce kurulan Barcın köyünde bulunan ve en az 5 asırlık halıya paha biçilemiyor. Halının çalınmasından korkan köylüler halıyı yetkililere teslim etmeye hazırlanıyor. Barcın Muhtarı İsmail Yüksel, “Köyümüz Osmanlı kurulmadan önce var olan çok eski bir köydür. Osmanlı devrinde el emeği işçilik ile yapılan çok değerli bir halı olan bu eserin en az 500 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kıymetli halı Osmanlı’dan beri süregelen bir zimmet ile bugünlere kadar ulaştı. Şimdi muhtar ben olduğum için bana zimmet edildi. Biz bunun bakımını yapamayız, o yüzden bu halıyı yetkililere teslim etmek istiyoruz” diye konuştu.
 
Halının köy camiinden kalan bir halı olduğunu ifade eden İsmail Yüksel, “Halının çalınmasından korkuyoruz. Yetkililer de bu konuya özen gösterirlerse halıyı kendilerine teslim etmek istiyoruz” dedi.
 

''Akıncı SİHA pek yakında göklerde''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Devletten 960 lira kira yardımı

Devletten 960 lira kira yardımı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Dev projenin detaylarını anlattı

Dev projenin detaylarını anlattı

Bu halıya paha biçilemiyor

Bu halıya paha biçilemiyor

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti
 

POPÜLER HABERLER

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

3 katlı lüks villaya baskın!

3 katlı lüks villaya baskın!

Bordan yeni bir madde üretildi!

Bordan yeni bir madde üretildi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA