Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak etkili olacak

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan pazartesi günü birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Pazartesi öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Artvin dışında Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA 19°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 18°C, 34°C

Az bulutlu

MERSİN 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 36°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık