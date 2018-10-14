Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29