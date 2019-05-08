Bu köyde fotoğraf çekmek izne tabi Kazdağlarının eteğinde taş binaları ile yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarlığı tarafından köyün girişine konulan tabela ile ticari fotoğraf çekimi yasaklandı.