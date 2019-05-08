Bu köyde fotoğraf çekmek izne tabi
Kazdağlarının eteğinde taş binaları ile yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarlığı tarafından köyün girişine konulan tabela ile ticari fotoğraf çekimi yasaklandı.
Ticari fotoğraf çekmek isteyen kişiler muhtarlığa başvurup aidatını ödeyip fotoğraf çekebilecek. Köy girişine konulan tabelada “Köy Muhtarlığı kararı ile köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır” denildi. Köy muhtarı Suat Can “Bizim yasağımız hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlara yönelik değil. Ticari amaçlı gelen ve mezuniyet fotoğrafı çekenlere” dedi.
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