Bu köyde sigara içilmez   

Yıllardır sigara içmeyen köylüler bir araya gelerek, sağlıklı yaşam için her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyor. Hem sağlık açısından hem de maddi açıdan rahatlayan köylüler, köye gelen misafirleri ise sigarayı bırakmaları konusunda teşvik ediyor. Yıllardır sigara içilmeyen köyü dumansız hava sahası ilan eden Yeşilay Şubesi ise köylülere sigarayı bıraktıkları için teşekkür belgesi vererek vatandaşları madde bağımlılığına karşı uyarıcı broşür dağıttı. Başkan Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini dikkate alarak tüm köy halkı olarak sigara bırakma kararı aldıklarını söyleyen köy muhtarı Rifat Eraslan “Biz de sayın cumhurbaşkanımızın sözünü tuttuk sigarayı köyce bıraktık. Onun da bizim ricamızı yerine getirmesini istiyoruz. Köyde telefonlarımız çekmiyor. En azından bir verici takılması gerekiyor, tek isteğimiz bu. Sigarayı bırakalı köylülerimiz yürüyüş yapıyor, spor yapıyor.” dedi.