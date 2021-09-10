Bu liseden mezun olan işsiz kalmıyor

AA 10 Eylül 2021 Cuma 12:17 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 12:17

OSB yerleşkesinde 24 derslikli inşa edilip 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin alan sayısı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 3'ten 5'e çıkarıldı.

"Yenilenilebilir Enerji Teknolojileri", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri" ve "Ulaştırma Hizmetleri" programlarına sınavla öğrenci alarak faaliyet gösteren okul, yeni açılan "Tekstil Teknolojisi" ve "Metal İşleme Teknolojisi" alanlarına da kavuştu. İlave alanlarla lisenin öğrenci mevcudu 270'e yükseldi.

Ulaşım Hizmetleri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Metal İşleme Teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrencilere karşılıksız burs verilen okulda, Tekstil Teknolojileri Alanı öğrencilerinin tüm okul ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Öğrenciler, bu bölümlerden tekstil ve metal işlemede mezun olduktan sonra işe yerleştirilecek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) desteğiyle 2017'de okul bahçesine inşa edilen BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi bünyesindeki 5 atölye ve 5 derslik ise öğrencilerin daha nitelikli eğitim almasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, okul dışından meslek öğrenmek isteyen gençler burada kurslara katılarak sertifika ediniyor.

Lisenin öğretmenlerinden Mehmet Emin Duman, AA muhabirine, okulun en önemli özelliğinin, son teknolojilere sahip atölyelerinin bulunması olduğunu söyledi.

Atölyelerde yetişen öğrencilerle, sanayinin ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacının karşılandığını belirten Duman, "Okulumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından destekleniyor. Bursları odalar belirliyor ve okul bittikten sonra öğrencilerimize iş garantisi veriliyor." dedi.

Duman, tekstil programı öğrencilerinin işbaşı eğitim de alacağını aktardı.

Metal işleme alanında gaz altı, toz altı, ark, TIG gibi çeşitli kaynakları öğrettiklerini bildiren Duman, bu bölümden mezun olanların otomotiv, beyaz eşya sektörü, bilişim teknolojileri alanında üretim yapan fabrika ve kamu kurumlarında rahatlıkla çalışabildiğini kaydetti.

- TEKSTİL ALANINDA UYGULAMALI DERSLER FABRİKADA VERİLECEK

Okulun elektronik öğretmeni Murat Altaş ise yeni açılan tekstil alanı öğrencilerinin, henüz atölye bulunmadığı için uygulamalı derslerini anlaşmalı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi firmasına ait fabrikada göreceğini belirtti.

Bu bölümün öğrencilerinin yemek, servis, kıyafet, fuar gezisi gibi ihtiyaçlarının da bu firma tarafından karşılanacağını anlatan Altaş, "Tekstil bölümü dokuma üzerine açıldı. Öğrencilerimiz okul bittiği anda yapılan protokol gereği fabrikada işe başlayacak. Ayrıca öğrencilerimiz isterlerse başka fabrikalarda da rahatlıkla iş bulabilirler. Direkt fabrika ortamında işi öğrenecekleri için oryantasyon sorunu yaşamayacak." diye konuştu.

BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Savaş da okul bahçesindeki atölye ve dersliklerin, GMKA ve BALOSB Müdürlüğünün destekleriyle 12 milyon liraya kurulduğunu ifade etti.

Atölyelerin son sistem Endüstri 4.0 ile donatıldığına dikkati çeken Savaş, şu bilgileri paylaştı:

"Burası hem okul öğrencilerine hem de meslek sahibi olmayan kişilere eğitimler veriyor. Buradan yetişenler Türk sanayisine ara eleman olarak kazandırılıyor. Ayrıca sanayide ihtiyaç duyulan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmak için gerekli olan mesleki yeterlilik belgesi için kurumumuzda çalışma başlattık. Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvurumuzu yaptık. 15 meslek dalında; metal ve makine, ulaşım sektöründe mesleki yeterlilik belgesi veren bir kuruluş haline geleceğiz. Lisansımızı aldıktan sonra binlerce gence hem istihdam alanı sağlayacağız hem meslek edindireceğiz hem de mesleki yeterlilik belgelerini vermiş olacağız."