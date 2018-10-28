Gümüşhane’nin Limni Gölü Tabiat Parkı muhteşem manzarasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla ‘Huzur veren mekanlarından' birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı, yılın ilk kar yağışıyla birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Limni Gölü'nde yağışın ardından ortaya çıkan güneşle birlikte eşsiz manzaralar görüntülendi. Doğasever ve fotoğrafçıların bu anı kaçırmamak için akın ettiği bölge ayrıca havadan görüntülendi.

“TURİST SAYISI 200 BİNİ AŞTI”

Limni gölüne Zigana Dağı zirvesinden gelen yolun beton yol yapılması nedeniyle ulaşımın rahat olduğunu ifade eden tesis işletmecisi Murat Eroğlu, kar yağışının ardından Limni'nin yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andırdığını ve doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olduğunu kaydetti. Bölgeye kar yağışına rağmen Arap turistlerin de geldiği gözlenirken tesis işletmecisi Eroğlu, son yıllarda yapılan doğru yatırımlarla 10-15 bin dolayında olan turist sayısının bu sezon 200 bini aştığını kaydetti.

Limni gölünün her 3 ayda bir farklı bir destinasyona ev sahipliği yaptığını kaydeden Eroğlu, “Bahar ayında farklı, yaz aylarında farklı güzellikler sergilerken, kış aylarında çok daha güzel farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor” dedi. Limni Gölü Tabiat Parkı'nın son birkaç yılda planlanan doğru yatırımlarla ziyaretçi sayısının oldukça arttığını dile getiren Eroğlu, “Yaklaşık 10-15 bin kişi ağırlarken Milli Parklar ve Valiliğimizin doğru teşhisleri üzerine yapılan yatırımlarla yılda 200 bin rakamını aştık” diye konuştu.