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Bu meyvenin adını bilen yok: Ağırlığı 1 kilogram!

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yetişen ve tanesinin ağırlığı 1 kilogramı geçen meyvenin adı hala bilinmiyor.

  • İHA
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Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Necmettin Bor, 10 yıl önce bahçesine bir meyve fidanı dikti. Yıllar içinde büyüyen ağaçta, yaklaşık 1 kiloluk meyveler büyümeye başladı. Meyvenin elma, armut ve ayvaya benzeyen bir tadının olduğunu söyleyen Bor, ismini ise bilemediklerini ifade etti. Meyvenin inceleme için birçok yere götürüldüğünü söyleyen Necmettin Bor, 10 yıldır ne olduğunu bilmedikleri meyvenin tadının ise çok güzel olduğunu dile getirdi.

"ÇOK KİŞİ ARAŞTIRMAK İÇİN GÖTÜRDÜ AMA NE OLDUĞUNU BİLEMEDİLER”

 
Ağırlığı 1 kiloyu geçen meyvenin daha da büyüyeceğini belirten Necmettin Bor, meyvenin mayhoş bir tadının olduğunu ifade etti. Bor, meyvenin kasım ayının sonuna kadar olacağını belirterek, “Bu meyveyi ekeli 10 sene oldu yaklaşık. Ama adını bir türlü bilemedik. Beylikova’dan gittik 'herhangi bir meyve ağacı fidanı ver' dedik. Adam bize bir meyve ağacı verdi ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ayvaya, elmaya, armuda üçüne de benziyor. Tadı armut gibi ama mayhoş bir tadı var. Ekşimsi çok güzel bir meyve. Şeker hastalığına iyi geldiğini söylüyorlar. Çok kişilere verdik, çok kişiler götürdü araştırdı ama ne olduğunu bilemediler. Ne olduğu bilinmiyor. Tanesi 1 kiloya yakın oluyor. Daha da çok büyür. Daha kırmızı olacak. Rengi değişecek ve hepsi kırmızı olacak. Ama çok şahane bir meyve. Yerken mayhoş bir tadı var. Oluncaya kadar bekliyoruz. Kasım ayına kadar oluyor, kasım sonunda bitiyor” dedi.

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

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