Bu okulda çocuklar babalarıyla çok mutlu

Yeni eğitim öğretim sezonunda, Ağrı Cumaçay Köyü’ndeki ilkokula ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Şeyma Durmuş, çocuklarla babalar arasında oluşan iletişim eksikliğini, hayata geçirdiği projeyle ortadan kaldırmayı hedefliyor. Durmuş, öğrencileri ve babaları sınıfında ağırlayarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Çocuklarının saçlarını tarayan babalar, onlar ile oyunlar oynuyor, birlikte dans ediyor. Genç öğretmen, köyde öğretmenlik yapmanın çok daha faydalı olduğunu söyleyerek, başarısını babasının desteği ve yakın ilgisine borçlu olduğunu belirtti. Köye geldiğinde babaların kendilerini geride tuttuğunu fark eden Durmuş, “Babamın bana verdiği şansın, öğrencilerime de verilmesini istedim. Babam beni masallarla büyüttü. Halen masallara inanan ve buna çocukları da inandırmak isteyen biriyim” dedi.

ONLAR DA GÖNÜLLÜ

Projenin uygulanması konusunda ise tereddüt yaşayan genç öğretmen, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin, projemle yakından ilgilendi. Bu etkinliğin tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyorum. Projenin başlarında babalar, ‘Senin işin gücün yok mu?’ dediler. Çağırdığımda gelmek istemeyenler oldu. ‘Kapınıza dayanacağım, geleceksiniz ve benim çocuklarımla ilgileneceksiniz’ dedim. Sonra benden yaka silkerek gelmeye başladılar. Ama artık onlar da gönüllü” ifadelerini kullandı. Sınıfta astronot olmak isteyen kızının saçlarını tarayan köy imamı Bayram Kantar, Durmuş’un isteğiyle okula geldiğini, kızı ve arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, “Çocukları sevmekten kaçınmayın, utanmayın. Çocuk sevgiye muhtaçtır. Onlarla ne kadar çok zaman geçirirsek, ilgili olursak, o kadar mutlu olurlar ve geleceğe daha iyi hazırlanırlar” şeklinde konuştu.