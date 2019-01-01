Bu yıl en çok bunları aradık

PRNet’in Google Trends verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, bu yıl dünya genelinde en çok aratılan kelimenin World Cup olduğu görüldü.

SEN ANLAT KARADENİZ

Bu durum Türkiye’de farklılık gösterirken, Türklerin genel anlamda en çok arattığı kelime dolar olarak saptandı. Kişi bazında bakıldığında ise Türklerin en çok Mina Başaran’ı arattığı görülürken, dizi başlığında Sen Anlat Karadeniz, “Nasıl Yapılır?” başlığında ise Ziron ilk sırada yer aldı. En çok aratılan sözcüklerin Soy ağacı/ e-devlet, Dünya Kupası, e-müfredat, seçim sonuçları, bedelli askerlik ve yeşil uzaylı olduğu saptandı.