Bu yıl hac yapılacak mı? Diyanet 2020 hac açıklaması

11 Haziran 2020 Perşembe 17:39 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:39

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanların aklında bu yıl hac yapılacak mı? sorusu var. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle umre ziyaretleri iptal edilmesinden sonra hacı adayları bu yıl hac yapılacak mı? konusunu merak etmeye başladı. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz'a denk geliyor. Kurban Bayramına yaklaşık 1 buçuk ay kala Diyanet'ten 2020 hac açıklaması geldi. Peki, bu yıl hac yapılacak mı? İşte Diyanet'in 2020 hac açıklaması ve merak edilen detaylar…

Hac ibadeti için hazırlık yapan hacı adayları bu yıl Hac yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadeti için Suudi Arabistan makamları tarafından yapılacak açıklamayı beklediklerini duyurdu. İşte Hacı adaylarının en çok merak ettiği konuya ilişkin detaylar...

BU YIL HAC YAPILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir." dedi.

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Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik AA muhabirine açıklamada bulundu.

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştirdiğini belirten Bircan, hac yapmak için bu yıl 2 milyon 300 bin civarında kişinin ön kayıt yaptırdığını söyledi.

Bircan, bu yıl hacca gideceklerin belirlenmesi için 9 Ocak'ta kura çekiminin yapıldığını hatırlatarak, haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu kaydetti.

Haccın diğer ibadetlere göre önemli farklarından birinin sağlık olduğuna dikkati çeken Bircan, ilgili şartları taşıyanların hac ibadetini yapma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Bircan, hac ibadetinin yapıldığı Suudi Arabistan'da normalleşme dönemi kapsamında bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını anımsatarak, Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının sürdüğünü ifade etti.