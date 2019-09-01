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Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Aksaray'daki bu yolda araçlar hiç bir etki olmadan kendi kendine rampada hareket ediyor. Bunun nedenin ise manyetik alan olduğu ileri sürülüyor.

  • İHA
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Aksaray'da bir köy yolunda araçlar rampa yukarı kendi kendine gidiyor. Merkeze bağlı Yenipınar köyündeki yolda araçlar, kısmen rampa olan yolda yukarıya doğru hareket ediyor. Araç stop edildikten sonra vites boşa alınıyor ve el freni indiriliyor. Ardından freni de bırakılan araçlar yavaş yavaş kendi kendine hareket ederek rampa yukarı gitmeye başlıyor. Bir süre süre sonra araçlar hızlanarak ilerliyor. Köy halkı tarafından manyetik alan olarak değerlendirilen yol görenleri şaşırtıyor.
 
“Arabalar kendi kendine rampa yukarı gidiyor” 
 
Yenipınar Köyü Muhtarı Yakup Dikici (40), araçların bu yolda kendi kendine gittiğini belirterek, “Burada bir manyetik alan olduğu söyleniyor. Arabaları boşa aldığımızda rampa yukarı gidiyor. Şu anda da denemesini yapacağız. Tam burada çekiyor zaten. Belirli bir noktada zaten. Araba çalışmıyor, stop halinde. Sadece el frenini indirdik, frenden de ayağımızı çektik ve bu şekilde gidiyor” dedi. 
 
 
Kamyonete binerek denemesini yapan köy halkından Feridun Günay (43), ilk olarak kamyoneti durdurdu. Ardından vitesi boşa aldı ve el frenini indirdi. Daha sonra kendi kendine yavaş yavaş hareket etmeye başlayan kamyonet hızlanarak yolda ilerledi. Kamyoneti kullanan Feridun Günay, “Kendi kendine gidiyor şu an. Şu an arabayla benim hiç alakam yok. Kendi halinde gidiyor. Rampa yukarı geri geri gidiyor şuan. Bu ağırlığa göre gidiyor. Ama nereye kadar gideceğiz onu bilmiyorum. Şu an gidiyor” şeklinde konuştu.
 
Araç içinde de denemesi yapıldı 
 
Bir deneme de kendi kamyonetiyle yapan Yenipınar Köyü Muhtarı Yakup Dikici, kamyonete binerek yaptığı denemeyle yaşananları anlattı. Kamyoneti durduran Dikici, “Şu anda deneme yapacağız. Aracın içindeyiz. Arabayı stop ettik, ayağımızı frenden çektik, el frenini de indirdik, araç gidiyor şu an. Hızlanabiliyor da. Belirli bir müddet sonra hızlanmaya başlıyor” diye konuştu.  

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