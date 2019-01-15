BUDO, bazı seferlerini iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugünkü Mudanya-Eminönü/Sirkeci 16.00 ve 19.00 ile Eminönü/Sirkeci-Mudanya 16.30 ve 19.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.