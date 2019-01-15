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BUDO, bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugünkü Mudanya-Eminönü/Sirkeci 16.00 ve 19.00 ile Eminönü/Sirkeci-Mudanya 16.30 ve 19.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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