Büfe önünde silahlı kavga: 3 yaralı
Samsun'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin tabancayla vurduğu 3 kişi yaralandı.
- DHA
Olay, dün gece İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büfe önünde alkol alan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan büfe sahibi H.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu İsa S. (40), Hasan D. (42) ve Serkan Ö. (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A. gözaltına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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