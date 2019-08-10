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Bulgaristan göçmeni köyüne hayalini kurduğu camiyi yaptırdı

Bulgaristan göçmeni 90 yaşındaki hayırsever Haşim Erdoğan, hayalini kurduğu camiyi köyüne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

  • AA
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Silivri'nin Çayırdere Köyü'nde yaşayan Bulgaristan göçmeni 4 çocuk sahibi Erdoğan, yıllardır köyünde birçok hayır işine imza attı. Evlenmek isteyen gençlere yardım eden ve köylünün her ihtiyacına koşan Erdoğan, köyüne cami yaptırma sürecini AA muhabirine anlattı.

Mezarlığa duvar yaptırırken eski camiyi görerek yeni bir cami yaptırma hayali kurduğunu söyleyen Haşim Erdoğan, bazılarının bu fikrine sıcak bakmadığını dile getirdi.

Cami yaptırmasına ciddi tepki gösteren bir arkadaşının hastalandıktan sonra kendisinden özür dilediğini ve para yardımında bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Cuma namazını kıldıktan sonra bana 'İtiraz ediyordum, yanlış yapmışım.' dedi. Öyle bir sevap aldı ki. Para getirdi. 'Bu 15 lirayı al, bana bir makbuz yaz.' dedi. Özür diledi. Bana telefon etti ve 'Baban caminin içerisinde dikilmiş kubbeye bakıyordu.' dedi. 'Camide gördüğün kişi babam değil, Peygamber Efendimiz.' dedim. Babam değildi. Sonra vefat etti. Bu adamın özür dilemesi var ya, benim kadar sevap aldı belki." diye konuştu.

- "KİMSEDEN YARDIM İSTEMEDİM"
 

Haşim Erdoğan, cami yapmak üzere kaymakamlıktan izin aldığını belirterek, "30 ton demir, 70 ton da kereste attım camiye başlamadan. Cami muhakkak olacaktı. Kafaya koymuştum. Cenab-ı Allah sıkıştırıyordu beni. Kaymakam 'Projen var mı?' diye sordu. Projeyi önüne koyunca, 'Tamam.' dedi. Kereste ve demirleri atınca sustu herkes. Caminin yapımı 5 yıl sürdü. Çok da güzel oldu." dedi.

Mezarlık duvarlarını yaparken içinden sürekli "Yapacağım, yapacağım." diye sayıkladığını, hacdan dönünce de hemen caminin inşaatına başladığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Camiyi yaparken kimseden yardım istemedim. Ama sağ olsun insanlar kendileri gelip yardım yaptı. Allah yardım etti. Hiç bilmem ki başım, belim ağrısın. Beş vakit namazı camide kılıyorum. Ağlıyorum orada. Hocanın Kur'an-ı Kerim okuması beni çok etkiliyor."

Köyün muhtarı Doğan Bilgiç de Haşim Erdoğan'ın köye güzel bir eser bıraktığını belirterek, "Baba oğluna miras bırakır tartışma çıkar ama bu eserin tartışacak bir yanı yok. İnsanlar da çok olumlu yaklaşıyor. Camiye ismini dahi vermedi. O da çok fazla takdir gördü." diye konuştu.

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