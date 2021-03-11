Bulgaristan'a giden trene gizlice binen 2 sığınmacı elektrik akımına kapıldı

DHA 11 Mart 2021 Perşembe 22:09 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 22:09

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi garında Bulgaristan'a gidecek ihracat trenine kaçak olarak binmek isteyen 2 Suriyeli, vagonların üzerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.20 sıralarında Çerkezköy Garı'nda, Bulgaristan'a ihracat yükleri götürmek için kalkış saatini bekleyen ihracat treninde meydana geldi. Bulgaristan'a kaçak olarak gitmek isteyen 2 Suriyeli, havanın kararmasıyla birlikte garda bekleyen treni binmek için vagonların üzerine çıktı. Bu sırada bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan Suriyeliler, alev aldı. Vagonun üzerindeki brandaların da tutuşmasıyla birlikte yanarak vagonun içine düşen Suriyeliler ağır yaralandı.

Vagondan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vagonun içinden güçlükle çıkarılan Suriyelilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.