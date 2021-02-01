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Yaşam

Bulutlarda oluşan ay yıldız silueti hayran bıraktı

Düzce'de gökyüzünde bulutların arasında oluşan ay yıldız silueti, görenlerin ilgisini çekti.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:21
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İlçede yaşayan vatandaşlar güneşin doğuşu sırasında kızıla bürünen bulutlar arasında oluşan ay yıldız siluetini fark etti.

Gölyaka'nın farklı noktalarından da gözlemlenen ilginç an, cep telefonu kamerasıyla vatandaşlarca kaydedildi.

İlçe sakinlerinden Samet Kalyoncu, AA muhabirine, gördüğü ay yıldız silueti karşısında çok şaşırdığını belirterek, "İlçenin farklı noktalarından da görünen durum çok hoşuma gitti. Özel bir an olduğu düşüncesiyle seyrine doyum olmayan anı cep telefonumla ölümsüzleştirmek istedim." diye konuştu.

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