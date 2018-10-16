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Antalya'da tehlikeli selfie

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, hayatlarını tehlikeye atarak, 30 metre yükseklikteki falezlerden deniz manzaralı selfie (özçekim) yapmak isteyenler, görenleri korkuttu.

  • DHA
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Konyaaltı sahilindeki falezlerde selfie yapmak isteyenlerin tehlikeli anları, DHA objektifine yansıdı. İsmi öğrenilemeyen genç, 30 metre yükseklikteki falezlerin en uç noktasına giderek, selfie yaptı. Bununla da yetinmeyen genç, falezlerdeki kayalıklardan inerek, metrelerce yükseklikte kaya parçasına tutunup, bu kez de arkadaşına fotoğrafını çektirdi. Hindistan'daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırmada, 2011 yılının Ekim ayı ile 2017 yılının Kasım ayı arasında selfie yaparken, 259 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
 

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