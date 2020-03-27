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Yaşam

Burak Akkul'un son durumu ne? Koronavirüs olan Burak Akkul hakkında son dakika haberi!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs olarak durumu ağırlaşan Burak Akkul hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Bugün gelen bir haberde Burak Akkul'un koronavirüsü yendiği ve iyileştiği iddia edilmişti. Burak Akkul'un eşinin ağabeyi 'iyileşti' haberlerine yanıt verdi! Peki koronavirüs olan Burak Akkul'un son durumu ne? İşte Burak Akkul'un son sağlık durumlarıyla ilgi son dakika gelişmeleri…

27 Mart 2020 Cuma  16:46 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:46
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Eşi Seda Akkul ile birlikte yaptığı gezi prgramı ile tanınan Burak Akkul'un koronavirüs olması sonrası iyileşip iyileşmediği merak ediliyor. Burak Akkul'un sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından hayranları oldukça üzülmüştü. Sonrasında Burak Akkul'un eşi Seda Akkul eşinin yoğun bakıma alındığını ve tedavisinin burada devam ettiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Burak Akkul'un son durumu merak edilmeye başlandı. Bugün gelen bir haberde Burak Akkul'un koronavirüsü yendiği ve iyileştiği söylenmişti. Burak Akkul'un iyileştiği haberler sonrası eşi Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Aslan'dan açıklama geldi. İşte koronavirüsten yoğun bakımda olan Burak Akkul'un son durumu!

BURAK AKKUL'UN SON DURUMU NE?

Burak Akkul'un durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bilinirken, son durumu merak ediliyor. Burak Akkul'un iyileştiği haberler sonrası eşi Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Aslan'dan açıklama geldi. Burak Akkul'un koronavirüsü yendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte Burak Akkul'un sağlık durumu ile ilgili Seda Akkul'un ağabeyinin söyledikleri...

Ünlü sunucunun eşi Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Aslan Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir gelişmeyi teyit etmek mümkün değil. Doktorları durumun stabil olduğunu ve tedavinin devam ettiğini söylüyorlar." dedi.

NE OLMUŞTU?

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul’un koronavirüs testi pozitif çıkmış, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Koronavirüs olan Burak Akkul'un son durumu ciddiyetini koruyor. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

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