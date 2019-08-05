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Burdur Valisi Şıldak'tan ''Salda Gölü'' açıklaması

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 'Projelendirdiğimiz alanlarda çevreye zarar vermeden doğal yapılarla günü birlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Beyaz Adalar mevkinde özel idaremiz tarafından yapılan yerlerde gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderdik' dedi.

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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Burdur’da ören yerleri ve müzeye yapılan ziyaretçi sayılarının ve doluluk oranının bir önceki yıla göre yüzde 60 yükseldiğini aktardı. Alt yapının da gelişmesiyle birlikte Salda Gölüne bugüne kadar 600 bin ziyaretçi geldiğini vurgulayan Şıldak, "Yıl sonunda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Turizmin gerektirdiği altyapı çalışmalarını çevreye son derece duyarlı sürdürüyoruz, çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu. 
 
"JANDARMA VE POLİS SIKI DENETİMDE OLACAK" 
 
Doğal sit alanı içerisinde hiçbir yapıya izin vermediklerini sözlerine ekleyen Şıldak, "Projelendirdiğimiz alanlarda çevreye zarar vermeden doğal yapılarla günü birlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Beyaz Adalar mevkinde özel idaremiz tarafından yapılan yerlerde gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderdik" belirtti. 
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde özelikle trafik kazalarının önüne geçilmesi için önemli tedbirlerin alındığını açıklayan Şıldak, "Geçtiğimiz Ramazan bayramında aldığımız tedbirler işe yaradı. Kaza oranlarında büyük düşüş gözlemlendi. Kurban Bayramında da aynı titizlikle jandarma ve polis sorumluluk alanlarında bayram boyunca sıkı denetimler olacak" diye belirtti. 
İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve ilçe kaymakamları katıldı. 

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