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Yaşam

Burdur'da bir kadın öldürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 23:25 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:25
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Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, genç kızı bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, G.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Y, Bucak Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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