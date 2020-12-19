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Yaşam

Burdur'da cezaevi inşaatında yangın

Burdur'da, cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 19:14
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Burdur'da, yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı üç katlı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Burdur- Büğdüz köyü yolundaki Örtülü mevkiinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında saat 16.00 sıralarında işçilerin kaldığı üç katlı konteynerde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın bölgeyi dumanla kapladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın Burdur Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında 80 işçinin kaldığı konteynerde kimsenin olmadığı belirtildi. Yapılan incelemede yangının prizde unutulan elektrikli çay setinden kaynaklanmış olabileceği belirlendi.

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