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Yaşam

Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hayatını kaybetti.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi17:13 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:13

Oto boyacısı Mesut Kelleci'nin (50) sabah işe gelmediğini fark eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan anne babalarına bakmaya giden kızıyla damadı, Mesut ve eşi Gülşen Kelleci'yi (44) hareketsiz buldu.

Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çifttin öldüğünü belirledi.

Kelleci çiftinin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

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