Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri Bucak ilçesinde satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandıkları araç, ilçeye bağlı Seydiköy'de durduruldu. Yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 610 sikke, metal sürahi, metal küçük tepsi ve kama ele geçirildi. Tarihi eserler, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.