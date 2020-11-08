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Yaşam

Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA08 Kasım 2020 Pazar 23:58 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 23:58
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Bekir İleri (56) idaresindeki 07 AHC 869 plakalı otomobil, Ağlasun-Isparta kara yolu girişinde Süleyman Ünsal (48) yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen Halil (26) ve Emre Erpan (22) ile sürücülerden Süleyman Ünsal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada diğer sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez (29) ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırıldı, cenazeler morga konuldu.

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