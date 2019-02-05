Burdur'un Bucak ilçesinde 1271 kişi hastaneye başvurdu

Burdur'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayeti nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 1271'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, ilçede son üç günde 1271 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Hastaların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken, 6'sı çocuk 16 kişi Bucak Devlet Hastanesinde gözlem altında tutuluyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurular yaşanmış, başvuruların artması üzerine içme suyundan numune alınarak incelemeye gönderilmişti.