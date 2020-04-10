İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7051
  • EURO
    7,3416
  • ALTIN
    363.789
  • BIST100
    96255.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Zabıtaya hitabıyla duygulandırmıştı: Burhan amcadan iyi haber
Yaşam

Zabıtaya hitabıyla duygulandırmıştı: Burhan amcadan iyi haber

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

AA10 Nisan 2020 Cuma 15:14 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:14
ABONE OL

Ayak bileğinde oluşan yaranın kanaması üzerine 6 Nisan'da Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıçkını'nın tedavisi tamamlandı.

Kılıçkını, memleketi Mersin'den gelen kızı Deniz ile damadı Şehmuz Öztaş tarafından hastaneden alındı.

Ordu'daki evinde bulunan eşyalarını toplayan Kılıçkını, kızı ve damadıyla sevk izin belgesi alarak Mersin'e gitmek üzere yola çıkacak.

Burhan Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 15 yıl yaşadığını ancak rahatsızlığı nedeniyle memleketine dönmeye karar verdiğini söyledi.

Ayağındaki yaranın bir türlü iyileşmediğini dile getiren Kılıçkını, Ordu Devlet Hastanesindeki tedavi sürecinde sağlık ekibinin yakın ilgisinden memnun kaldığını, Mersin'de de ameliyat olacağını belirtti.

Burada kendisiyle çok iyi ilgilenildiğini, ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Kılıçkını, zabıta ekipleriyle konuşmasıyla ilgili, "İnsanlarla örnek olsun diye güzel Türkçe konuşuyorum. Hatasız kelimelerle konuşmaya gayret gösteriyorum. En güzeli ne olabilir? Sağlık olsun, sıhhat olsun, güzellik olsun." dedi.

Kılıçkını, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler olmak üzere kendisine yakın ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Ordu'yu da çok sevdiğini ve özleyeceğini vurgulayan Kılıçkını, kızının kendisine yardımcı olduğunu, bundan sonra memleketinde yaşamını sürdüreceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı: KOMMER her türlü senaryoya hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Dünyada iki virüs var
Dünyada iki virüs var

Dünyada iki virüs var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.