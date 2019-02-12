Bursa Orhangazi’de nişanlısı ile saldırıya uğrayan Burcu A.’nın ifadesi ortaya çıktı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde nişanlısı Berat G. (26) ile birlikte gittikleri alışveriş merkezinin önünde bekleyen bir grup tarafından saldırıya uğrayan Burcu A.’nın (24) ifadesi ortaya çıktı.

Dayak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un talimatı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şüphelilerden Ertan S., (38) Semih S. (43), Ertan S.’nin oğlu Burhan S. (20), Burak İ. (28) ve Hakan G. (35) “yaralama” suçundan tutuklandı. Baba Orhan S. (61) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

“ALLAH’TAN DA MI KORKMUYORSUN?”

Saldırganlardan davacı ve şikayetçi olan Burcu A., ortaya çıkan ifadesinde, babasını kaybettikten sonra komşuları Orhan S.’nin kendilerine maddi ve manevi yardımları olduğunu, fakat sonrasında kendisine karşı beklemediği his ve duygularla yakınlaşmaya çalıştığını anlattı.

Orhan S.’yi “Utanmıyor musun? Senin karın var. Koskoca adamsın. Allah’tan da mı korkmuyorsun?” diyerek reddettiğini ifade eden Burcu A., olaydan iki üç hafta önce Orhan S.’nin kendisini telefonla arayarak evin önünde kömür olduğunu ve almasını söylediğini, fakat bunu da reddettiğini anlattı.

Polise verdiği ifadesinde arızalanan telefonunu nişanlısı Berat G.’ye verdiğini söyleyen Burcu A., o esnada Orhan S.’nin aradığını ve telefonu açan nişanlısı Berat G. ile tartışarak karşılıklı küfürleştiklerini belirtti.

KAN DONDURAN KOVALAMACA

Telefonunu geri aldıktan sonra Orhan S.’nin kendisini tekrar arayıp sunturlu küfürler savurarak “Sen üstümüze adam mı salıyorsun?” dediğini söyleyen Burcu A., 19 Ocak günü evinden çıkıp İznik yoluna doğru yaya olarak giderken nişanlısı Berat G.’nin karşı yönden aracı ile gelmekte olduğu esnada başlayan olayı şu sözlerle anlattı:

“Nişanlım Berat G. aracı ile karşı yönümden geliyordu. Komşumuz Orhan S. ise benim geldiğim istikametten aracı ile geldi. Orhan S. Berat’a yol vermeyince, Berat arabasını geri geri sürmek zorunda kaldı. Nişanlım Berat G. geri dönerek beni almaya geldi, arkasından da Orhan S. geldi. Aracından inen Orhan S., Berat’ın aracına doğru geldi. Berat da aracından indi, ben Berat’ı durdurmaya çalıştım.”

Komşuları Orhan S.’nin “Ne istiyorsunuz benden, amacını ne?” gibi şeyler söylediğini anlatan Burcu A., kendisine “Burası köy, rezil olacağız. Amacın ne?” dediğini aktardı.

Orhan S.’nin aracına giderek bir sopa aldığını söyleyen Burcu A., nişanlısı Berat G. ile araca binerek uzaklaşmaya çalıştıkları esnada birinde Orhan S.’nin oğulları Semih ve Erhan’ın olduğu, diğerinde ise Semih’in oğlu olan iki aracın kendilerini takip etmeye başladığını belirtti.

Polise verdiği ifadesinde Orhangazi istikametine gittikleri esnada araçlarına arkadan çarptıklarını anlatan Burcu A., “İznik ışıklara gelmeden bir sokağa girdik, fakat çıkmaz sokak olduğu için geri manevra yapmak zorunda kaldık. Araçlardan biri önümüzü kesti. Semih ve Erhan ellerinde demir çubuklar ile gelerek aracımıza vurmaya başladılar. Biz aracın içerisinde kaldık. Aracın camını kırdılar.” ifadelerini kullandı.

Kendilerini atlatarak turist yoluna çıktıklarını ve jandarmaya sığındıklarını söyleyen Burcu A., jandarmanın önüne geldikleri esnada Semih S.’nin oğlunun bulunduğu araçtan kendilerine tam olarak duyamadıkları bir şeyler söylendiğini ve saldırganların hızla uzaklaştığını anlattı.

BİR GÜN SONRA TEKME TOKAT DAYAK

Yaşanan bu kovalamacanın ertesi günü olan 20 Ocak’ta nişanlısı Berat G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A., çıkışta bir kafeteryaya oturmuş, bir süre sonra buradan çıkan çift, kendilerini dışarıda bekleyen bir grubun saldırısına uğramıştı.

Saldırganların tekme tokat dövdüğü Berat G. ve Burcu A., çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, olay anı ise kafenin güvenlik kameralarına yansımıştı.