Bursa Uludağ’da telesiyej arızası: 11 kişi kurtarıldı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da telesiyej arızası nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Eksi 14 derecede 1 saati aşkın mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.
- İHA
Uludağ Ikinci Oteller Bolgesinde Faaliyet Gosteren bin 800 metre uzunlugundaki telesiyejde saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi.
Telesiyejin durması üzerine içerisinde bulunan birçok kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bolgeye Jandarma Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Hava sıcaklığının eksi 15 derecede olduğu bölgede sis ve fırtınanın hakim olduğu ifade edildi.
Ekipler mahsur kalan 11 kişiyi kurtardı.
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