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Yaşam

Bursa'da 100 bin liralık cep telefonu ve tableti saniyeler içinde çaldılar

Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA04 Ekim 2020 Pazar 09:19 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 09:19
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Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan 4 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırdı.

Şüphelilerden biri otomobilde beklerken diğer 3 kişi iş yerine girerek yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldı. Hırsızlık olayının ardından otomobile binen şüpheliler bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi.

Otomobille geldikleri iş yerinden yaklaşık 1 dakikada hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada söz konusu iş yerinden son bir yılda 3. kez aynı şekilde hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

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