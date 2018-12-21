Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ele geçirildi

Bursa'da Jandarma ekiplerinin kaçakçılığa yönelik düzenledikleri operasyonda, durdurdukları otomobilde bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişik marka ve özelliklerde ilaç 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı kente kaçak malzeme sokulacağı yönünde aldıkları ihbarın ardından plakasını belirledikleri aracı takibe aldı.
 
Gürsu ilçesine bağlı Toki Konutları İpekyolu Mahallesi'nde otomobili durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişim marka ve özelliklerde bandrolsüz ilaç, 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ile yaklaşık 3 gr kubar esrar ele geçirken, araç sürücüsü İ.Ş.'yi gözaltına aldı.
 
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen İ.Ş., 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 129. Bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 129. Bölüm fragmanı izle

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA