Bursa'da 19 ton kaçak midye ele geçirildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan bir tır ve kamyonette 19 ton kaçak midye ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e kaçak midye sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Engürücük Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde tedbir alan ekipler, bir tır ile kamyoneti durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 19 ton kaçak midye ele geçirildi. El konulan midyeler Gemlik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.