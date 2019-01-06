İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da 19 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan bir tır ve kamyonette 19 ton kaçak midye ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e kaçak midye sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Engürücük Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde tedbir alan ekipler, bir tır ile kamyoneti durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 19 ton kaçak midye ele geçirildi. El konulan midyeler Gemlik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü
 

POPÜLER HABERLER

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA