Bursa'da 3.3 büyüklüğünde deprem

<p> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.45'te, merkez üssü Bursa'nın Yıldırım ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.</p>
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