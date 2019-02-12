Bursa'da 4 bin polisle şafak operasyonu operasyonu
Bursa genelinde sabaha karşı 4 bin polis memurunun katıldığı daha önce eşi benzeri görülmemiş havadan destekli bir emniyet operasyonu gerçekleşti.
- İHA
Bütün polis birimlerinin katıldığı operasyonda daha önce belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyona bizzat katılan ve öncesinde kısa bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Osman Ak "Uyuşturucuyu silip süpüreceğiz" dedi.
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