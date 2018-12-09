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Bursa'da 80 yaşındaki kişi, eşini bıçakla öldürdü

Bursa'da 80 yaşındaki adam, tartıştığı 66 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü. Saldırgan daha sonra polise teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'ta bir evde yaşayan Kazım K. (80) ve eşi Fatma K. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
 
AA'nın haberine göre, tartışmanın ardından Kazım K. eşini, mutfaktan aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü.
 
Kazım K, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
 
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Fatma K'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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