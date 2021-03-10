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Yaşam

Bursa'da acı olay! 15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu çiftin 15 gün önce dünyaya gelen kız bebekleri beşiğinde ölü bulundu.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:43
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Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık, geçirdi.

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak'ta oturan Suriye uyruklu Muhammed- Sidra Hamido çiftinin 15 gün önce Jnait ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu. Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından kendisi de uykuya daldı. 3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti. Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

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