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Bursa'da baba, kızını bıçaklayarak yaraladı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen baba, kızını üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde oturan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Adnan S. (61) ile kızı Ayşe Yasemin S. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan S, evde bulunan bıçakla kızını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Yasemin S'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Baba Adnan S. gözaltına alındı.

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