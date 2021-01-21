Bursa'da bıçaklı saldırı

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 21:48 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:48

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 8. Çayır Sokak'ta yürüyen Yunus Y. (25), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yunus Y. yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı.

Yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yunus Y'nin yaralandıktan sonra telefonla aradığı arkadaşı Süleyman Kirman, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının zanlıyı tanımadığını söyledi.

Yunus Y'nin haber vermesi üzerine olay yerine geldiğini belirten Kirman, tişörtüyle yaraya tampon yaptığını ve 112 Acil Servise haber verdiğini belirtti.