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Bursa'da bir genç ileklerini kesti, gazetecileri görünce "Bileklerimi kestiler" diye bağırdı

Bursa’da psikolojik problemleri olduğu öğrenilen bir genç balkona çıkarak atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet müdürü ve ekipler genci ikna ederek intihardan vazgeçirdi. İntihar etmek istediği sırada bileklerini kesmeye çalışan genç, ambulansa bindirildiği sırada ‘Bileklerimi kestiler’ diye bağırdı.

  • İHA
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Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi 2. Onur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Günay Ö. (27), evinin bulunduğu 10'uncu kattaki balkona çıkarak aşağı atlamak istedi. Günay Ö.'yü fark eden komşuları olayı polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir alırken, polis ekipleri de gençle görüşerek intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Karşısında polisi görünce yeniden balkona çıkarak bileklerini kesmeye başlayan Günay Ö'yü ikna etmek için bu sefer Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü devreye girdi. Emniyet müdürü yanında 2 polis memuru ile birlikte eve giderek genç adamı ikna etmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay Ö.'nün kestiği bileklerine hemen müdahale ederken, karşısında gazetecileri gören genç adam bileklerinin başkaları tarafından kesildiğini iddia ederek ‘Bileklerimi kestiler’ diye bağırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Günay Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
 

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