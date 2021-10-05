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Yaşam

Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş bulundu

Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

AA5 Ekim 2021 Salı 01:14 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 01:14
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Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 4. Ay Sokak'ta boş arazide bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem P. olduğu anlaşıldı.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Adem P'nin cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında bir tabanca ve bir boş kovan bulundu.

Adem P'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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