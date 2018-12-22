Eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl'e bağlı Alanyurt Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler kapıyı kırarak eve girdi, belden aşağısı çıplak olan Kayalp'in, eşi ve çocuğunu bıçaklamaya devam ettiğini görerek müdahale etti.

Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal Kayalp ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı Kayalp, polis tarafından gözaltına alındı. Oguzhan Kayalp'in Zuhay Kayalp'in ikinci eşi olduğu, tartışmanın ölen kadının ilk eşinin eve gelmesi üzerine yaşandığı iddia edildi.

Öte yandan, olayı gören komşular ise göz yaşlarına hakim olamazken, anne ile bebeğinin cansız bedeninin tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldüğü görüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı...