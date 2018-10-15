Bursa'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde define aramak için kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.
- İHA
Olay, Demirboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alandan ses geldiğini fark etti.
Sese doğru ilerleyen ekipler, 4 kişinin kazma, hilti ve küreklerle kazı yaptığını fark etti. Ekipleri gören A.B., A.T., B.K. ve M.G. neye uğradılarını şaşırdı.
Jeneratör, kazma, hilti ve küreğe el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı. B.K. ve M.G.’nin daha evvel de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
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